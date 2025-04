Ileana Patacca espone ’Pyris, un dono degli dei’ fino al 4 maggio

Domani alle 17 alla Pinacoteca comunale di via Aldini verrà inaugurata la mostra ‘Pyris, un dono degli dei’, progetto dell’artista Ileana Patacca. Nata a Giulianova nel 1977 e diplomata all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, Ileana è un’artista eclettica ed anticonvenzionale, la cui ricerca si sviluppa attraverso l’esplorazione e la rielaborazione della memoria, attraverso un dialogo continuo e profondo tra le esperienze vissute ed il territorio. Punto di partenza dell’esposizione è l’iconografia della ‘Madonna della Pera’, capolavoro esposto in Pinacoteca. La mostra sarà aperta fino al 4 maggio nelle giornate di venerdì, sabato, domenica, e festivi, dalle 16 alle 19 (fatta eccezione per i giorni 20 e 21 aprile). Ingresso libero. Info 0547 610892.