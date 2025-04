"Illegali i manifesti. Pro vita su Lgbtqia+"

Sinistra Italiana interviene su quelle che definisce "le crescenti richieste di affissione di manifesti discriminatori, che la destra dietro le associazioni pro-vita sta continuando a proporre sui territori della nostra regione".

"La comunità Lgbtqia+ – afferma SI – ha il diritto di esistere, con la complessità che andrebbe conosciuta. Chi la attacca non conosce, non rispetta le libertà individuali che dobbiamo continuare a garantire e non può avere spazio nelle nostre comunità, concettualmente e legalmente".