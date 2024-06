Illuminazione da brividi. Impianto da due milioni

Saranno 28 gli appuntamenti in notturna con le corse al trotto all’Ippodromo del Savio, da venerdì 21 giugno a sabato 7 settembre. Molte novità nella scansione del calendario: dopo l’apertura di venerdì, in giugno e luglio si correrà ogni martedì e sabato; in agosto si aggiungerà il lunedì, un esperimento voluto dal Ministero dell’Agricoltura con l’intento di diffondere le corse italiane all’estero; in settembre ci saranno tre appuntamenti: martedì 3, venerdì 6 e sabato 7.

I gran premi iniziano sabato 6 luglio con il ‘Riccardo Grassi’ riservato ai cavalli di 5 anni e oltre che funge da test in vista dell’appuntamento più importante dell’intera stagione estiva continentale, il Campionato Europeo Orogel del 7 settembre. La storica competizione, anche quest’anno inserito nell’ UET Élite Circuit 2024, sarà anche tappa del ‘Palio delle Regioni 2024 – 2025’. Cavalli di quattro anni di vertice attesi il 17 agosto al Gran Premio Città di Cesena, doppio chilometro dal prestigioso albo d’oro che esaminerà severamente i candidati al Gran Premio Continentale di Bologna, mentre sabato 10 agosto i cavalli di tre anni saranno i protagonisti del Premio Augusto Calzolari, miglio che spesso ha rivelato campioni in erba confermandone doti sino ad allora solo accennate proiettandoli nell’Olimpo della generazione.

I migliori guidatori sono attesi al Tomaso Grassi Award Superfrustino 2024, trofeo dal respiro internazionale che prevede le 4 semifinali nei martedì 16, 23 e 30 luglio e 6 agosto, con dieci guidatori impegnati in cinque prove programmate con una nuova e rivoluzionaria formula dalle quali sortiranno i finalisti del 27 agosto scelti tra i vincitori delle rispettive manche e i due migliori secondi classificati delle stesse che andranno ad aggiungersi ad una wild card e ad Antonio di Nardo, Alessandro Gocciadoro e Roberto Vecchione, i primi tre della classifica nazionale al 31 dicembre 2023.

Lo sport romagnolo non dimentica i suoi campioni ascesi ai vertici delle rispettive specialità e prematuramente scomparsi, tra questi Roberto Andreghetti, ravennate trapiantato sulle colline cesenati che ha portato la sua classe sugli ippodromi di tutto il mondo. Campione del Mondo e vincitore di oltre 130 prove classiche al quale è dedicato un Challenge che farà tappa al Savio nelle serate del 6 luglio, 17 agosto e immancabilmente del 7 settembre per poi chiudersi a Bologna a dicembre, non prima di essere passato a Torino e Roma.