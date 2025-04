Imballaggi anti-spreco presentati a Bruxelles

È anche grazie a due eccellenze cesenati se l’Europa guarda con rinnovato interesse all’imballaggio come leva concreta per ridurre lo spreco alimentare. Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna sede di Cesena, e Apofruit Italia sono stati protagonisti a Bruxelles insieme al Consorzio Bestack (consorzio nazionale dei produttori di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta, con sede a Forlì), nell’ambito dei lavori della Commissione Europea per la riduzione delle perdite lungo la filiera ortofrutticola.

L’occasione è stato il meeting del sottogruppo “Action and Implementation” di una piattaforma istituita dalla Commissione Europea e di cui Bestack è membro dal 2022: il consorzio per tutto il 2025 è anche co-presidente del sottogruppo e coordinerà il lavori in tema packaging. "Obiettivo: inserire l’imballaggio Attivo nei dossier europei, affinché venga riconosciuto tra le misure ammissibili nei piani operativi delle organizzazioni di produttori" spiega il direttore di Bestack, Claudio Dall’Agata.

A Bruxelles, a guidare la delegazione scientifica, c’era Lorenzo Siroli, ricercatore al Distal di Cesena, che ha raccontato i risultati di nove anni di ricerca al fianco del consorzio sull’imballaggio attivo, sotto la guida della professoressa Rosalba Lanciotti. Una ricerca culminata con il brevetto (inventori Rosalba Lanciotti, Fausto Gardini, Francesca Patrignani e Lorenzo Siroli) di questo speciale packaging in grado di prolungare la shelf life degli ortofrutticoli, riducendo concretamente lo spreco.