"Imballaggi, le norme non penalizzino la filiera ortofrutticola"

Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi (Ppwr), preoccupa la filiera ortofrutticola, visto che il provvedimento dispone il divieto di imballaggi plastici per confezioni di frutta e verdura inferiori a 1,5 kg. La norma scatterà a partire dal 2030 e, se non verrà corretta, avrà un pesante impatto per il settore: sia per la produzione che per le industrie del packaging, comparti molto ben rappresentati sul nostro territorio. Ma c’è chi è pronto a dar battaglia per correggere la norma, come Guglielmo Garagnani, candidato espressione del mondo agricolo alle elezioni europee nella lista di Fratelli d’Italia (circoscrizione Nord-Est).

"La settimana scorsa, partecipando al Macfrut, mi sono confrontato con molte imprese e ho raccolto i timori alimentati da questo regolamento - spiega Garagnani - L’Europa così penalizza l’ortofrutta, una categoria che accusa un preoccupante calo dei consumi sia sul mercato italiano che comunitario. Nonostante gli indiscutibili miglioramenti apportati al testo, dovuti all’importante lavoro svolto da tutte le rappresentanze del settore agroalimentare e industriale, rimane l’assurdo divieto di utilizzo di imballaggi monouso in plastica per la frutta e la verdura fresca fino a 1,5 kg. Ai burocrati di Bruxelles dovremo spiegare che la plastica, soprattutto se riciclabile al 100%, non è il male assoluto in quanto consente la conservazione degli alimenti e riduce scarti e sprechi di cibo. È paradossale che l’Unione Europea finanzi giuste campagne di promozione del consumo di frutta e verdura soprattutto tra i più giovani, salvo poi nei fatti ostacolarlo fortemente, togliendo ad esempio la possibilità di utilizzare le vaschette per le porzioni più piccole. Come pensano a Bruxelles che saranno vendute, domani, le fragole romagnole o una confezione di delicate e ottime ciliegie di Vignola Igp? Non è certo questa la modalità per sostenere i consumi e la stessa filiera ortofrutticola, non è demonizzando in maniera ideologica un materiale fondamentale come la plastica, che in Italia vanta un’eccellente filiera del riciclo, che si risolvono i problemi ambientali. Sarà mio impegno – conclude il candidato agricolo di Fdi –, nel corso della prossima legislatura europea, lavorare affinché si tolga il divieto di utilizzo della plastica per le confezioni di ortofrutta fino a 1,5 kg, dal momento che l’entrata in vigore del regolamento è stata fissata al 2030. Inoltre occorrerà monitorare i regolamenti nazionali di applicazione, per evitare che siano introdotte ulteriori barriere per gli imballaggi monouso in particolare per frutta e verdura".