Immagini mariane: arte e musica a San Giacomo

Domani sera alle 20.45, presso la chiesa di San Giacomo Apostolo di Cesenatico si terrà l’evento "Immagini mariane: arte, storia, musica e tradizioni", promosso dal centro culturale "Il gabbiano" e dalla parrocchia della storica chiesa affacciata sul tratto più antico del porto canale. L’evento è curato da Silvia D’Altri e le musiche saranno eseguite dal Coro Terra Promessa. La spiegazione artistica e i brani musicali introdurranno e illustreranno le opere mariane presenti in chiesa, dalla statua della Madonna Salus Populi, collocata in facciata, alle statue e i quadri presenti all’interno del luogo di culto, che testimoniano nella ricchezza iconografica la diffusione del culto della Vergine nel corso dei secoli in città. L’ingresso e la partecipazione sono gratuiti e le persone interessate possono avere informazioni scrivendo un messaggio whatsapp al numero 320 7478284, oppure rivolgendosi direttamente nella parrocchia in via Giordano Bruno. La figura della Madonna è da sempre molto importante per la città di Cesenatico ed i suoi abitanti. Inoltre vi sono alcune categorie, come ad esempio quella dei pescatori, che sono particolarmente devote a Maria. A Ferragosto nel centro la giornata inizia per tradizione con l’assunzione della Maria Vergine, la processione a terra con la statua della Madonna del Rosario portata a spalla dai pescatori fino a piazza Ciceruacchio, dove viene imbarcata su un peschereccio, mentre i fedeli si imbarcano sulle motonavi e altre imbarcazioni private.

L’uscita in mare dell’immagine della Madonna è un momento molto sentito e ogni estate la città di Cesenatico consolida lo stretto legame con Maria Vergine, mentre i marinai gettano simbolicamente una rete in mare per chiedere pescosità e poi lanciano una corona di alloro nelle acque antistanti la spiaggia di Ponente all’altezza del cimitero, nel ricordo dei caduti in mare.

Nella ricorrenza dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre, si tiene invece la tradizionale processione religiosa "Madonna Salus Populi Caesenaticensis", con il percorso lungo il porto canale e il ritorno alla chiesa di San Giacomo, dove si tiene la cerimonia dell’affidamento della città alla Madonna, seguita da una messa celebrata dal vescovo e don Gian Piero Casadei, parroco di San Giacomo. Con questa processione si ricorda la salvezza di Cesenatico nei terremoti che dal 18 marzo al 20 aprile 1875 colpirono la costa, dove vennero distrutte la torre civica, la chiesa e molte abitazioni. La città era praticamente rasa al suolo, ma non vi furono vittime e la statua della Madonna presente sulla facciata della torre civica rimase miracolosamente intatta. Da allora alla Madonna viene dato il nome di salvatrice del popolo di Cesenatico.

Giacomo Mascellani