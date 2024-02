Immigrati irregolari: i controlli

I carabinieri di Cesenatico hanno denunciato due uomini per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. Sono un 39enne fermato a Roncofreddo in via Papa Giovanni XXIII, e un 35enne, controllato a Savignano sul Rubicone in via Pietà. Entrambi sono risultati clandestini e dovranno recarsi all’Ufficio immigrazione della questuraper regolarizzare la propria posizione. Un uomo di 45 anni, anch’egli straniero, è stato invece denunciato per la violazione dell’ordine di allontanamento firmato dal questore di Prato nel 2021.