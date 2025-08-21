Immigrati minorenni: "La scure del governo, rimborsi tagliati del 65%"

Il Comune di Cesena già vanta un credito, dall’aria assai poco esigibile, di circa 122 mila euro ma da ora in poi quel "peso" sarà caricato soprattutto sulle spalle dei Comuni. Si tratta dei rimborsi governativi per gli immigrati minorenni non accompagnati, circa una decina quelli accolti nel territorio comunale, che il governo ha deciso di tagliare del 65%. "E’ una scelta che ci mette in ginocchio - commenta lapidaria Carmelina Labruzzo, assessora ai Servizi Sociali - soprattutto perché interviene a posteriori quando già il Comune ha investito nell’impianto di accoglienza, inserimento, educazione, formazione professionale. Ma già ora la situazione creditoria è critica poiché nel 2023 abbiamo ricevuto rimborsi per appena l’11%, ossia 5.680 euro anziché 48.700. E non ci sono stati rimborsati tre dei quattro trimestri del 2024". Ed ecco composto il credito di 122 mila euro mentre, da oggi in poi, il Comune dovrà fare i conti con rimborsi di non più del 35% debitamente rendicontati.

Non è sempre costante il numero dei minorenni non accompagnati che da migranti approdano, su disposizione governativa, nel nostro territorio comunale: di fatto non supera mai la decina, ma l’investimento per ciascuno di loro si può conteggiare in circa 29 mila euro all’anno che vanno in operatori (tutori, mediatori culturali, psicologi), strutture, iniziative di accoglienza, vitto, esigenze personali, avviamento al lavoro. Molto dipende dai tempi di permanenza, circa due anni in media. Diversi considerano l’approdo in Italia come un passaggio verso altri Paesi dove possono raggiungere familiari già residenti là, e spesso fuggono.

"E il loro approdo in alcuni contesti - aggiunge Labruzzo - va ad accrescere la microcriminalità, che apparentemente offre facili guadagni, o lo sfruttamento da lavoro nero. E’ pur vero che il loro programma migratorio spesso li delude. Arrivano con delle speranze, vorrebbero un lavoro che consenta loro di mandare soldi alle famiglie rimaste nei luoghi d’origine. Sono ragazzi, maschi per la totalità, che vengono dall’Afganistan, dalla Tunisia, dal Marocco, dal Bangladesh, dall’Egitto". "Spostare sui Comuni il 65% delle spese di gestione dei centri di accoglienza - commenta Carmelina Labruzzo - è sparare su un’utenza vulnerabile, che non ha famiglia. Non parliamo di numeri, ma di vite, ragazzi che studiano, che seguiamo in percorsi di formazione e inserimento lavorativo, che hanno diritto a un futuro dignitoso".

Che fare? "Se non si vuole riconoscere un budget - dice Labruzzo - almeno si forniscano le figure professionali necessarie ad un percorso che è complesso. Ci sono poche strutture ma non è pensabile organizzarne altre che, del resto, si propongono solo se c’è la certezza del riconoscimento economico". Comunque sia quella spesa in più pesa sui Comuni, alcuni dei quali già in difficoltà. E Cesena non è neppure tra quelli messi peggio. "Bologna – chiosa l’assessora - denuncia un buco di quasi 2 milioni di euro".