"Impara a salvare una vita" con la Proloco di Sala

Nelle campagne di Cesenatico proseguono le iniziative organizzate dalla Proloco di Sala. Il sodalizio nato lo scorso anno, ha organizzato un corso di formazione Blsd adulto e pediatrico. Sotto il motto "Impara a salvare una vita", i volontari hanno organizzato un’iniziativa che consente di imparare come utilizzare il defibrillatore, un importante apparecchio salvavita, in caso di persone colpite da arresto cardiaco. L’appuntamento è questa sera, dalle 20, presso il salone messo a disposizione da Romagna Banca. Il corso sarà tenuto da Antonio Russo e Floriana Seminara, due esperti che introdurranno tutti i principali aspetti inerenti il tema della rianimazione cardiopolmonare con l’uso del defibrillatore semiautomatico, della disostruzione delle vie aeree dei bambini in caso di ingerimento di cose, oggetti da parte degli stessi, e della posizione laterale di sicurezza. Antonio Russo, direttore dell’Irc (Italian resuscitation council), è specializzato in materia di rianimazione cardiopolmonare per adulti e bambini, e nella gestione dei traumi pre-ospedalieri; mentre Floriana Seminara è istruttrice Blsd e Pblsd, certificata dall’American Heart Association. Il corso è gratuito e aperto a tutti. Essendo limitato il numero dei posti disponibili, per partecipare è tuttavia necessario contattare per l’iscrizione la segreteria della Proloco di Sala al numero 347 9469275.

g.m.