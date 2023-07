"Impegno per la valle del Borello"

"La Valle del Borello deve vivere". E’ il messaggio di grande speranza che le sezioni della Lega di Cesena e della Valle del Savio hanno voluto trasmettere a militanti, soci e simpatizzanti in un locale di Linaro per la tradizionale cena di inizio estate. "La splendida vallata è devastata dal post alluvione ma il coraggio e la forza dei suoi residenti, con in testa la mitica Ombretta Farneti, la sapranno ricostruire". Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ospite della serata, abbracciando Farneti, responsabile della sezione della Lega Valle Savio e consigliere comunale a Mercato Saraceno e provinciale, che ha subito pesanti danni durante l’alluvione e ha dato un enorme contributo personale di attività per il ripristino della vivibilità, pur precaria, della valle. Oltre a Morrone e Farneti, sono intervenuti il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, il segretario provinciale Enrico Sirotti Gaudenzi e Fabio Biguzzi, segretario della sezione di Cesena.