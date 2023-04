Impianti di riscaldamento, proroga dell’accensione sino al 15 aprile

Il sindaco Enzo Lattuca ha disposto, con un’ordinanza, la proroga dell’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino a sabato 15 aprile (compreso) negli edifici pubblici e privati di tutto il territorio comunale, per una durata massima di 5 ore al giorno. La disposizione della proroga facoltativa si é resa necessaria alla luce delle attuali condizioni climatiche, che non garantiscono in alcune ore della giornata sufficienti temperature interne. L’obiettivo primario, rimarca l’amministrazioen comunale, è sempre quella di tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute.