Impianti fotovoltaici, fondi per le famiglie a basso reddito

Il 6 maggio è stato pubblicato dal Gestore servizi energetici il bando 2025 del Reddito energetico nazionale, la misura del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che consente alle famiglie con un basso reddito di realizzare un impianto fotovoltaico domestico a servizio dell’unità immobiliare di residenza. Per l’annualità 2025 saranno disponibili oltre 20 milioni di euro destinati alle regioni del Centro-Nord, compresa l’Emilia-Romagna.

In modo specifico, si tratta di un finanziamento in conto capitale finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, di potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella titolarità di nuclei familiari in condizione di disagio economico, che presentano un Isee fino a 15 mila euro o 30 mila euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Ciascun nucleo familiare può beneficiare del contributo una volta sola.

Le domande di accesso alle agevolazioni previste dal ‘Fondo Nazionale Reddito Energetico’ dovranno essere inviate al Gestore dei Servizi Energetici (Gse) da martedì 13 maggio fino al 31 dicembre 2025 o, qualora precedente, alla data di esaurimento delle risorse economiche rese disponibili per l’anno 2025. Lo Sportello ExC, strumento che il Comune di Cesena mette a disposizione dei cittadini e delle imprese per promuovere le buone pratiche sul risparmio energetico, l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili, è a disposizione dei cittadini per rispondere a dubbi o domande sul Reddito energetico e su altre tematiche energetiche al numero 0547 356500 tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.