Impianto Badia del Vento. Un altro ’no’ dalla Regione

Non tira una buona aria per il progetto del megaimpianto eolico di Badia del Vento, in territorio di Badia Tedalda (AR), impianto previsto sul crinale che confina anche col territorio dell’Emilia-Romagna, interessando in specie i comuni di Casteldelci (Rimini) e di Verghereto (Forlì-Cesena). Lo ha ribadito la vicepresidente e assessore all’Ambiente, Irene Priolo, che nella seduta per il question time sull’argomento ha confermato il no al predetto impianto.

Del progetto per un grandioso impianto eolico, proposto da una azienda privata, sul crinale tosco-romagnolo, in territorio aretino, ma che impatta negativamente anche sul confinante territorio di Verghereto (in particolare, sulla zona turistica e climatica di Balze), se ne parla ormai da alcuni anni. La ribadita bocciatura, per quanto di sua competenza da parte della Regione Emilia-Romagna, "serve per tutelare a livello paesaggistico-ambientale e idrogeologico il territorio tra l’Emilia-Romagna e la Toscana".

Il progetto di Badia del Vento ha soffiato in Regione, a Bologna, a seguito di una interrogazione di Nadia Rossi (Pd), che ricorda anche come vari enti e associazioni abbiano già dato parere negativo. "Nessuno è contro le rinnovabili, ma al contempo va preservata una zona fragile, a forte rischio di dissesto idrogeologico, come dimostrato dall’alluvione 2023 – ha spiegato, tra l’altro, Rossi –. Il progetto in questione, inoltre, impatterebbe fortemente anche sul patrimonio storico e culturale del territorio".

"Siamo a favore degli impianti eolici, tanto che ne stiamo realizzando due off shore al largo di Ravenna – ha risposto Priolo – ma in questo caso visto l’impatto negativo che avrebbe sul territorio, la Regione reputa l’impianto, proposto a Badia incompatibile con la tutela dell’ambiente. Lo abbiamo ripetuto in tutte le sedi ufficiali, e da ultimo nell’incontro del 24 gennaio scorso con la Regione Toscana, durante il quale sono emerse tutte le contrarietà di Comuni, Unione di Comuni, Soprintendenze"

"Personalmente ne ho parlato anche col ministro dell’Ambiente al quale ho chiesto norme statali, perché in situazioni simili serva un’intesa preventiva", ha aggiunto la vicepresidente, che ricorda anche che "la società proponente dell’impianto ha avuto 30 giorni per presentare le sue controdeduzioni alle motivazioni di bocciatura. Confermo però che la Regione Emilia-Romagna si batterà in tutte le sedi contro questo impianto".

Gilberto Mosconi