Impianto fotovoltaico da 50 Mw per PLT Energia a Castelvetrano

Non si ferma la vulcanica attività del cesenate Pierluigi Tortora e delle società a lui collegate. Nei giorni scorsi l’imprenditore romagnolo è stato coinvolto direttamente come componente del patto di sindacato nella vicenda che ha portato il Monte dei Paschi alla conquista di Mediobanca. La famiglia Tortora, attraverso la PLT Holding, è titolare dell’1,1% del capitale di Mediobanca.

E’ notizia di ieri l’acquisizione da parte della società PLT Energia, altra società della galassia PLT e uno dei maggiori gruppi indipendenti italiani attivi nel settore dell’energia eolica e fotovoltaica, di un mega impianto fotovoltaico da 50 Megawatt a Castelvetrano, provincia di Trapani. L’ha acquistato da X-Elio, leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili.

Stefano Marulli, CEO di PLT Energia, ha così commentato il closing dell’acquisizione: "Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita di PLT Energia, volta a consolidare una piattaforma integrata nel mercato delle energie rinnovabili su scala nazionale". PLT Energià infatti raggiungerà entro la fine del 2025 una capacità installata di 365 MW cui si aggiungono altri 110 MW in fase avanzata di costruzione con una pipeline di sviluppo di ben 3,4 Gigawatt di cui 600 MW già autorizzati.

"Siamo orgogliosi di concludere questo accordo con PLT Energia, che rappresenta il culmine dell’impegno e della collaborazione tra due aziende leader nel settore delle rinnovabili" ha detto Nicholas Pentreath, Deputy ceo di X-Elio.