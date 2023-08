Impianto semaforico a chiamata all’altezza della scuola ’Cesare’

SAVIGNANO

Sono terminati i lavori eseguiti da Edison Next Government di manutenzione e messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale sulla via Emilia angolo via Galvani (nella foto), all’altezza della scuola media Cesare.

L’attraversamento è ora dotato di semaforo a chiamata, dopo lo scavo per il passaggio dei cavi sotto la sede stradale. Sono stati posati nuovi portali e lanterne semaforiche, oltre che rifatte porzioni di marciapiede e della segnaletica stradale. Il nuovo attraversamento e semaforico a chiamata sarà centralizzato e sincronizzato con gli altri due semafori lungo la via Emilia nel centro abitato, per evitare il crearsi di code o ingorghi. Costo di 30mila euro. Il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore ai lavori pubblici Stefania Morara affermano che "l’attraversamento rende la città più sicura".

