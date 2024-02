Impiegato tecnico per disegno su Autocad

Azienda di Forlì cerca un/a impiegato/a tecnico/a, preferibilmente di età inferiore ai 30 anni, da inserire nel proprio organico a supporto di figura già in forza, che si occupi di disegno tecnico su Autocad.

E’ indispensabile essere in possesso di diploma di scuola media superiore, preferibilmente ad indirizzo tecnico. E’ richiesto il possesso di patente di guida di tipo B e mezzo proprio. E’ indispensabile essere in possesso di competenze circa l’utilizzo del sistema windows, posta elettronica, pacchetto Office, Autocad. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, con orario full-time dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 23 febbraio, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.