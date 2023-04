Imposta soggiorno nel ’22 gettito da 280mila euro

di Gilberto Mosconi

Il sindaco di Bagno, Marco Baccini, con una lunga nota, inviata agli operatori e agli esercenti, dà comunicazione dell’utilizzo del gettito derivato dall’imposta di soggiorno per il 2022: "Nel 2021, al momento della redazione del bilancio 2022, la permanenza ancora di incertezze legate al coronavirus ha portato l’Amministrazione a stimare un gettito pari a 280.000 euro, da cui sono derivati gli impieghi per l’anno passato. Sulla base di quella stima, avevamo condiviso con gli operatori ed associazioni di settore di investire il gettito dell’Imposta di soggiorno in azioni mirate alla promozione della destinazione Bagno di Romagna al miglioramento del prodotto turistico, al mantenimento dei servizi vigenti, nonché alla realizzazione di nuovi materiali informativi. Di questo importo - prosegue Baccini - la somma di 150.000 euro è stata impiegata nel supporto alle attività della nuova Dmc territoriale di Vallata che ha curato importanti iniziative di promozione tra le quali annoveriamo il Bando Savio Trail, il Programma TV ’Le 2 in viaggio’, Fonospiaggia, Valle Savio Bike Hub, Savio in Tour, Partecipazione a Fiere in autunno, Gestione spese e staff degli Iat, fra i quali il nostro di Bagno con sede a Palazzo del Capitano. Per quanto riguarda invece le attività direttamente coordinate dall’Assessorato al Turismo del Comune, con i restanti proventi sono state finanziate varie progettualità".

Tra le varie iniziative sono da rilevare Il Cinema all’aperto (12.000 euro); bando Eventi e Festival FuoriContesto (27.000); contributo alle Pro Loco di Bagno di Romagna, Selvapiana e Banda Santa Cecilia (8.000); promozione canali social Visit Bagno (9.000); piano promozionale su Stampa Nazionale (20.000); ritiro Bayern Monaco femminile ad Acquapartita in collaborazione con Regione; sentiero degli Gnomi (8.300 euro, oltre a 10.000 euro di manutenzione straordinaria); redazione calendario eventi 2022 (1.500); organizzazione FestinVal e Sagre di primavera (8.500 e 6.100 euro); fiera del Martedì (7.300); iscrizione a canali di promozione territoriali (12.000); borghi più Belli d’Italia (1.000); bando luminarie natalizie (20.000); riqualifica della fonte del Chiardovo (20.000).

I predetti importi corrispondono a 321.400 euro, il cui finanziamento è stato possibile movimentando altre risorse comunali, oltre a quelle a disposizione dall’imposta di soggiorno del 2022. Altri interventi hanno visto la riqualificazione del Centro Visite del Parco Nazionale a Palazzo del Capitano, la cura del verde pubblico ed altre importanti opere al patrimonio.