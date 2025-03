Imprenditori a scuola di intelligenza artificiale applicata in azienda

La formazione continua si conferma un pilastro fondamentale per gli imprenditori e i loro collaboratori. A puntarci è Rete Pmi Academy, la scuola di formazione nata nel 2023 all’interno di Rete Pmi Romagna, associazione di imprenditori presieduta dal cesenate Luca Bettini, che si pone l’obiettivo di diffondere cultura aziendale con docenti di altissimo livello.

Presso la sala dell’Abbazia del Monte a Cesena, si è svolta una giornata formativa, dedicata all’Intelligenza Artificiale applicata al marketing. L’evento ha visto la partecipazione di imprenditori e professionisti del territorio, interessati a comprendere come le nuove tecnologie possano migliorare la strategia aziendale, l’acquisizione di clienti e l’ottimizzazione dei processi.

Grazie alla docenza di Marco Ambrosini, esperto di Digital Productivity e Comunicazione Digitale in Team presso la Bologna Business School, nonché consulente aziendale in digital teamwork e business coaching, i partecipanti hanno avuto modo di esplorare a fondo il ruolo dell’AI nel marketing attraverso un programma dettagliato e ricco di contenuti. ci si è soffermati sull’analisi dei dati di mercato e dei clienti, sull’utilizzo dell’AI per raccogliere, analizzare e interpretare dati demografici e comportamentali dei clienti, migliorando la conoscenza del target di riferimento, sulla perersonalizzazione delle campagne di marketing, sulle strategie per sfruttare l’AI nella creazione di contenuti e offerte personalizzati, in base ai comportamenti e alle preferenze dei clienti. Altri temi affrontati sono stati la gestione delle relazioni con i clienti (tramite AI e l’integrazione di soluzioni AI nei sistemi di Crm per ottimizzare la gestione e fidelizzazione dei clienti.