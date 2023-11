Imprenditoria femminile, premiata l’agenzia ’Marimba Viaggi’

Marimba Viaggi si aggiudica il premio per l’imprenditoria femminile. L’agenzia di Cesenatico con sede in viale Trento, si è aggiudicato l’importante riconoscimento dell’associazione Confesercenti. Marimba Viaggi ha aperto nel 2000, quindi 23 anni fa, grazie alla determinazione di Daniela Brasini che è riuscita a trasformare una sua grande passione in un lavoro, impegnata nella organizzazione di viaggi di gruppo in Italia e nel mondo. Poco dopo è entrata nell’azienda Annalisa Guidi, condividendo con la fondatrice la sensibilità e la precisione, per offrire tour accattivanti ed esperienze uniche a chi desidera una vacanza intesa come esperienza, un termine oggi tanto di moda.

Erano quattro i settori di riferimento per le candidature al premio: la sostenibilità ambientale, l’imprenditoria Under 40, la promozione e l’innovazione, e l’imprenditoria femminile. Le candidature sono state visionate da una giuria composta da Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna, Luca Ferrini, assessore alle attività produttive del Comune di Cesena, Federica Moschini, assessore al lavoro del Comune di Ravenna, Lorenzo Gardenghi per La Banca di credito cooperativo ravennate forlivese imolese, Emanuele Chesi, responsabile della redazione di Cesena del Resto del Carlino, e Giulia Gervasio di Confesercenti Emilia Romagna. I giurati hanno valutato la storia delle aziende ed il materiale video, selezionando un’azienda per ciascuna categoria. Il premio è stato consegnato nella sede dell’agenzia dalla presidentessa e dalla direttrice di Confesercenti Cesenatico, Lorena della Motta e Barbara Pesaresi, con Graziano Gozi, direttore di Confesercenti Ravenna-Cesena.

g.m.