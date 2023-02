Imprenditoria, negativo il saldo delle attività in Provincia nel 2022

In Romagna, il tessuto imprenditoriale si conferma robusto, anche se a Forlì-Cesena il saldo delle imprese registrate nel 2022 è negativo, con un aumento delle cessazioni. In generale, cresce il settore delle costruzioni, le attività immobiliari e i servizi alle imprese; rimane stabile il manifatturiero, i servizi informatici e quelli alla persona, mentre commercio, agricoltura, alloggio, ristorazione e trasporti sono in ridimensionamento. "I dati del 2022 - commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna - mostrano un saldo positivo delle imprese registrate in Romagna, anche se rispetto al 2021 sono aumentate le cessazioni e c’è stata una contrazione delle iscrizioni. I dati quindi, sono positivi, ma ancora inferiori al dato medio degli anni pre-pandemia" .

I numeri di Infocamere-Movimprese elaborati dalla Camera di commercio, fotografano la situazione: al 31 dicembre 2022, in provincia di Forlì-Cesena risultano 41.334 imprese registrate, delle quali 36.503 attive. Nello specifico, si tratta di 93 imprese ogni mille abitanti. Nell’anno sono state 2.030 le iscrizioni e 2.072 le cancellazioni, per un saldo negativo di 42 unità (nel 2021 fu pari a +170). Il tasso di crescita è dunque negativo, facendo peggio del dato regionale e nazionale. Rispetto al 2021, le iscrizioni sono in calo dell’1,6%, mentre le cessazioni sono cresciute del 9,5%. Dati ancora inferiori rispetto al periodo pre-pandemia. La dinamica delle imprese presenta tuttavia differenze a livello territoriale: il comprensorio di Cesena segna -0,1%, il Comune di Cesena il -0,4%, i territori delle Vallate -0,8% mentre i comuni marittimi crescono dello 0,5%. I settori principali risultano il commercio (-1,3%), l’agricoltura (-2%), le costruzioni (+2,8%), il manifatturiero (stabile) e le attività di alloggio e ristorazione (-1,9%). Per la maggior parte si tratta di imprese individuali e società di persone (in flessione) mentre crescono le società di capitale.