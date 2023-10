Impresa agricola cerca per manutenzione macchine L'azienda S.a.i.s. spa cerca un addetto/a alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine di lavorazione sementi. Esperienza, formazione, competenze informatiche e patente di guida richieste. Contratto a tempo determinato finalizzato all'indeterminato. Per candidarsi: registrarsi al Portale Lavoro per Te.