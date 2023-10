Imprese a Cesena Fiera. La giornata degli scambi

Torna Romagna Business Matching (Rbm) , la giornata dedicata all’incontro e agli affari per le imprese di ogni settore e dimensione: appuntamento domani dalle 10 alle 17 a Cesena Fiera, con molteplici espositori, un ricco programma di workshop su tutti i principali temi di attualità per le imprese e incontri b2b, vale a dire scambi commerciali tra imprese industriali, commerciali e di servizi. La novità 2023 è l’export corner, in cui ci si potrà avvalere della consulenza gratuita di esperti di internazionalizzazione su tutti gli aspetti della materia, dalle dogane ai finanziamenti, fino alla parte legale e al focus per area.

"Dopo una primavera difficile a causa dell’alluvione, per le imprese sono vitali le occasioni di

incontro con potenziali clienti e fornitori, e di confronto sui vari temi di attualità - dichiara Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna – Rbm, ideata nel 2018 da Confindustria Romagna, è l’occasione per favorire scambi tra le aziende e lo sviluppo di relazioni di business, un’utile vetrina per tutte le attività produttive e di servizi. Sarà anche l’occasione per fare il punto a 150 giorni dall’alluvione". Il taglio del nastro inaugurale si terrà alle 10 alla presenza del vicepresidente di Confindustria Giovanni Baroni, che guida la piccola industria nazionale.