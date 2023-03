Imprese a scuola sulla tariffa puntuale

Martedì alle 18 si terrà un incontro nella sede cesenate di Confartigianato Federimpresa sulla nuova tariffa puntuale dei rifiuti guidato dal responsabile dell’area relazioni istituzionali di Confartigianato Eugenio Battistini. Interverranno l’assessore alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi e i rappresentanti territoriali di Hera Andrea Raggi e Raffaele Rossi. "Confartigianato Cesena – rimarca il Gruppo di Presidenza - continua ad essere al fianco delle piccole e medie imprese, nella battaglia per la sostenibilità della tassazione dei rifiuti e per l’equità tariffaria e più estesamente di tutti i tributi locali, allo scopo di ridurre il carico fiscale. In questo incontro vogliamo fornire chiarimenti alle imprese sull’applicazione del nuovo corrispettivo di smaltimento dei rifiuti, dopo l’introduzione della tariffa rinnovata che verrà fatturato direttamente dal gestore del servizio Hera. Più specificatamente si analizzeranno i meccanismi della tariffa puntuale corrispettiva e verranno forniti utili suggerimenti per familiarizzare con il nuovo sistema tariffario e limitare i rischi di pagare eccessive quote variabili aggiuntive, in caso di conferimenti che eccedano il numero minimo stabilito".