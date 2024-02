Imprese e Comuni a confronto

Confartigianato incontra le imprese di Mercato Saraceno e Gambettola, alla presenza anche delle sindache Letizia Bisacchi e Monica Rossi. Gli appuntamenti di oggi (alle 17 a Gambettola e alle 18 a Mercato Saraceno) si iscrivono nel ciclo di incontri nei comuni cesenati per raccogliere istanze e suggerimenti atti a favorire lo sviluppo delle imprese.

"In vista delle elezioni – mettono in luce i presidenti dei comitati comunali di Confartigianato – abbiamo chiesto di investire nella sfida formativa per un personale più qualificato e creare un modello di sviluppo più sostenibile e circolare, così da contribuire allo sviluppo di un nuovo welfare di comunità. Da questi punti fermi scaturiranno le nostre proposte rivolte alle rispettive amministrazioni".