Imprese e sindaco a confronto: "Il nuovo Pug penalizza le pmi"

Il nuovo Pug frena l’insediamento delle imprese a Gatteo. Lo hanno messo in luce le imprese artigiane che si sono confrontate con il sindaco di Gatteo Roberto Pari nell’incontro di Confartigianato tenutosi in municipio. Gli imprenditori hanno lamentato la capziosità delle regole edilizie, anche nel caso di cambi di destinazione d’uso che, nella precedentE disposizioni urbanistiche, non avevano problemi. Confartigianato ha rilevato la crescente difficoltà del fare impresa, soprattutto per le pmi, il 97% di quelle del territorio: complessa digitalizzazione, stretta del credito bancario, transizione economica-sociale-ambientale, difficoltà nel ricambio generazionale. "Serve un patto di territorio per difendere e promuovere il modello delle pmi – rileva l’associazione –. Nessuna impresa da sola può affrontare queste transizioni".

e.p.