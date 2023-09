Imprese, export in crescita. Ripresa anche verso la Russia

I dati sui primi sei mesi del 2023 riferiti all’area Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), elaborati dall’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna, registrano un aumento dell’export (più 3,6% a Forlì-Cesena), superiore alla variazione regionale e in linea con quella nazionale. In crescita il valore esportato di molti dei principali prodotti, in particolare di quelli del settori nautico, alimentare e agricolo.Crescono le esportazioni verso Francia e Stati Uniti, calano verso la Germania e il Regno Unito. Decisa ipresa dei flussi verso la Russia.

"Il rallentamento dell’economia globale nel secondo trimestre dell’anno ha avuto r iflessi sulla domanda estera che continua comunque a rimanere positiva – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio –. L’inflazione ancora alta e il deprezzamento dell’euro contribuiscono all’incremento del valore delle esportazioni, inoltre il deprezzamento dell’euro aumenta il potere d’acquisto degli importatori extra-Ue, rendendo i prodotti degli esportatori Ue più competitivi. Per contro, il valore delle importazioni si è ridotto, principalmente per l’abbassamento dei costi delle materie prime, soprattutto dei prodotti energetici".