Imprese femminili stabili. Il 23,9% sono nel commercio

Secondo l’analisi effettuata dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, rimane stabile rispetto il numero delle imprese femminili attive nella provincia di Forlì-Cesena e in quella di Rimini. Al 31 dicembre 2024, infatti, si contano nelle due provincie romagnole ben 14.992 imprese femminili attive, soltanto lo 0,2% in meno rispetto al 2023. Di queste sono ben 7.345 quelle presenti nel territorio della provincia di Forlì-Cesena, dove si nota invece un calo dello 0,6%: la decrescita, leggermente superiore a quella delle due provincie romagnole messe insieme, resta comunque nettamente inferiore sia a quella regionale (-1% rispetto all’anno prima) sia a quella nazionale (-1%). I settori economici dove operano principalmente le imprese femminili attive nella nostra provincia sono quello del Commercio (23,9% del totale), nonostante il calo del 3% rispetto al 2023, e dell’Agricoltura, che registra una variazione negativa del 2,9% nel medesimo lasso di tempo. I settori con la maggiore incidenza percentuale delle imprese femminili sul totale delle imprese attive sono, a loro volta, quelli legati ai servizi (58,8%) e alla ristorazione (30,6%). In ambito giuridico si riscontra un aumento in termini di variazione annua delle società di capitale (+3% sul 2023), con conseguente decrescita delle imprese individuali (-0,3%) e delle società di persone (più netta con un -5,7%), mentre a livello territoriale l’analisi svela come la maggior parte delle imprese femminili si trovi nel comprensorio cesenate: si parla di fatto del 54,5% contro il 45,5% di quello forlivese.

g.l.