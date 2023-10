Imprese in collina, fondo per chi apre

Nell’ambito del sostegno a

favore dei comuni collinari e montani del territorio, per favorire lo sviluppo delle imprese e contrastare il fenomeno dello spopolamento, Confartigianato Federimpresa Cesena ha istituito un fondo per agevolare l’avvio di nuoveimprese in aree collinari e montane, che è stato presentato nei giorni scorsi a un incontro con i sindaci dei comuni interessati tenutosi a Mercato Saraceno. I destinatari sono le nuove imprese iscritte in Camera di Commercio successivamente al 1° giugno scorso, di qualunque forma giuridica, con sede legale ed operativa in uno dei comuni collinari e montani del comprensorio cesenate e della Valmarecchia (Bagno di Romagna, Borghi, Casteldelci, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Novafeltria,Pennabilli, Roncofreddo, Sant’Agata Feltria, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto) e regolarmente associate a Confartigianato.

"Confartigianato ha destinato – spiega il responsabile dell’Area economica e finanziaria di Confartigianato Federimpresa Cesena Riccardo Cappelli (nella foto) – un contributo fino a mille euro per singola azienda a supporto dell’avio dell’attività. In particolare, per le nuove imprese si prevede un pacchetto di assistenza che comprende pratiche di apertura posizioni e inizio attività, business plan per la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria; percorso formativo per neo imprenditori; assistenza nell’accesso al credito, anche in collaborazione con le banche locali; valutazione in materia di sicurezza sul lavoro".

L’agevolazione è richiedibile fino al 30 giugno 2024, salvo proroghe.