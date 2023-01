Imprese ko dopo la stangata Tari "Distribuzione sbagliata delle rate"

Sulle seconde rate della Tari più alte delle prime, anche se nel complesso cittadini ed imprese pagano meno del 2019, la Confcommercio di Cesenatico chiede dei correttivi alla modalità di pagamento. "Dopo gli anni del Covid - dice il presidente Giancarlo Andrini (nella foto) -, si è tornati più o meno alla tassazione 2019. Rispetto allo scorso anno in effetti risulta essere più alta, perché non sono più previste le agevolazioni di Comune e Governo, ma a nostro avviso ad essere sbagliata è la decisione del Comune di Cesenatico di calcolare la prima rata sulla tariffa scontata del 2021, ben sapendo che così facendo, la seconda rata, tra tariffazione maggiore e conguaglio, sarebbe stata altissima. Avevamo avvisato gli amministratori di questo problema. Certo, alla fine la somma che si pagherà per la Tari sarà quella prevista dalla tariffa 2022, ma sarebbe stata più sensata un’equa distribuzione tra le varie rate, come hanno fatto ad esempio Cesena o Cervia. Per un ristorante versare 4mila euro ad agosto e 12mila a dicembre crea problemi, uguale per una struttura turistica che deve pagare 8mila euro ad agosto e 25mila a dicembre. Riteniamo si dovesse procedere in maniera diversa, come fatto ragionevolmente da altri comuni. Ora auspichiamo che l’Amministrazione intervenga, se non altro per permettere la rateizzazione della seconda rata, cosa ad oggi non prevista dal regolamento e più volte richiesta in passato da Confcommercio Cesenatico. Bisogna cercare in tutti i modi di aiutare le imprese a sostenere le tante spese di questo periodo, senza dover far ricorso a costosi finanziamenti, perchè oggi il problema principale per le aziende è la liquidità".

g.m.