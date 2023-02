"Imprese senza liquidità, edilizia verso il tracollo"

di Andrea Alessandrini Un day after duro da gestire per la filiera edile e per i cesenati che contavano di procedere alle ristrutturazioni nel 2023 confidando sullo sconto in fattura e la cessione dei crediti. Il Decreto legge firmato giovedì sera e in vigore da ieri, che rende operativo il blocco delle cessioni di crediti d’imposta per tutte le tipologie di bonus edilizi (tra cui il superbonus), ha suscitato nel territorio cesenate reazioni allarmate che paventano il rischio del tracollo per le imprese del settore che proprio dagli incentivi sulle ristrutturazioni avevano tratto nuova linfa dopo il lungo tunnel della crisi del decennio pre-pandemico. Ad esprimere la sua preoccupazione è lo stesso sindaco Enzo Lattuca, del Pd: "Da giorni – afferma – ricevo numerose segnalazioni da nostri concittadini che, non potendo riscuotere i crediti fiscali maturati a seguito dei bonus edilizi, si trovano in seria difficoltà, avendo già avviato i lavori e trovandosi ora, da un lato, senza liquidità per portarli a termine e, dall’altro, con crediti fiscali consistenti che non riescono a riscuotere. C’è anche chi ha venduto la propria abitazione per acquistare quella nuova da ristrutturare ed ora, con i lavori fermi, si trova fuori casa senza alcuna prospettiva a...