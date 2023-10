Imprese under 40 premiata. Jenny Quercioli

Procede la consegna dei riconoscimenti alle aziende selezionate dalla giuria nelle quattro categorie del Premio Confesercenti: sostenibilità ambientale, promozione e comunicazione, imprenditoria femminile ed imprenditoria under 40. Il negozio Regina Abbigliamento di Jenny Quercioli, che si trova a San Piero in Bagno, si aggiudica il riconoscimento per l’imprenditoria under 40. Jenny Quercioli è una giovane imprenditrice che nel 2019 ha aperto il suo negozio a San Piero in Bagno: Regina Abbigliamento ora è un punto di riferimento per gli acquisti in centro storico. Abbigliamento con marchi di qualità, sia per donna sia per uomo, selezionato con attenzione da Jenny che ha fatto della sua grande passione per la moda un lavoro a tempo pieno: quando ha aperto il negozio aveva solo 19 anni, una sfida che con soddisfazione continua a portare avanti nel piccolo borgo di San Piero in Bagno.

Nella foto Jenny Quercioli insieme al direttore Confesercenti d’area Ravenna-Cesena Graziano Gozi e Pierpaolo Rossi, responsabile degli uffici di Bagno di Romagna.

––––––––––––––

Pagamento pensioni

Poste italiane informa che le pensioni saranno in pagamento da giovedì 2 novembre. Per il ritiro delle pensioni in contanti, seguire la turnazione alfabetica suggerita nell’avviso specifico posto all’esterno di ciascun Ufficio Postale, come nell’esempio: i cognomi dalla A alla C giovedì 2 novembre; dalla D alla K venerdì 3 novembre; dalla L alla P sabato (solo mattina) 4 novembre; dalla Q alla Z lunedì 6 novembre