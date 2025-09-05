Improvvisazione teatrale con Convivio Altrove

Da oggi a domenica, a Balze di Verghereto, 7ª edizione del Convivio Altrove di improvvisazione teatrale, organizzato dall’associazione Theatro Cesena col suo progetto Altrove. Ogni anno oltre 40 improvvisatori e formatori, provenienti da tutta la Romagna, ma anche dall’Emilia e dalla Toscana, animano la località alle falde del Fumaiolo, con due laboratori teatrali per attori con diversi livelli di esperienza, lezioni gratuite di improvvisazione per chi vuole provare a cimentarsi per la prima volta con questa disciplina (su prenotazione) e spettacoli aperti al pubblico.

I tre giorni sono dedicati non solo all’imparare quest’arte scenica, ma anche a conoscere il territorio, con camminate e incontri, grazie alla collaborazione con realtà locali come Pro Loco di Balze e Fumaiolo Sentieri. Il lavoro svolto durante il weekend viene poi portato in scena la domenica, alle 15.30, nella piazza del paese. In questa occasione i partecipanti potranno anche ascoltare la storia del mugnaio di Balze, emigrato in Francia nel dopoguerra, attraverso il monologo di Gisele Bianchi, la figlia, che ora vive a Balze. A guidare i due percorsi formativi saranno due esperti improvvisatori e formatori bolognesi: Marianna Valentino e Daniele Mazzacurati.