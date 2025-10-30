Imu sulle piattaforme: bagarre in aula

Il consiglio comunale martedì sera ha approvato una variazione di bilancio per investire oltre 3 milioni, con una ricaduta di oltre 5 milioni su progetti che vengono ampliati e potenziati, manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il documento ha avuto il disco verde con 10 voti favorevoli della maggioranza e 5 voti contrari di Lista Buda, Fratelli d’Italia e Lega. Per le manutenzioni relative ad asfaltature, marciapiedi, pubblica illuminazione e verde pubblico sono disponibili 3 milioni di euro, di cui 1,5 per il piano asfalti, la riqualificazione di viale dei Mille nel tratto compreso tra viale Trento e via Milano con 500mila euro, con un progetto in parte finanziato dall’accordo operativo collegato alla trasformazione dell’ex colonia Bonomelli in residenziale. Sulla pubblica illuminazione sono previsti investimenti per oltre 400mila euro destinati al rifacimento di impianti danneggiati a Valverde e Zadina. Per il verde pubblico ci sono 500mila euro per rotonde, viali di accesso al mare, piazze, lungomari, piazza delle Conserve e i Giardini al Mare. Per il nuovo lungomare delle colonie a Ponente, sono destinati 1,7 milioni per completare tutto viale Colombo fino all’intersezione con via Magellano. Per la ristrutturazione e la sicurezza della scuola media Dante Arfelli, in aggiunta al milione di euro già disponibili grazie al Pnrr, sono stati aggiunti altri 400mila euro, per realizzare dei lavori al fine di estendere ulteriormente la superficie di adeguamento sismico e permettere la completa ritinteggiatura esterna.

Il sindaco Matteo Gozzoli è molto soddisfatto: "Con questa variazione di bilancio possiamo utilizzare 5 milioni di euro, derivanti in parte dall’avanzo del bilancio 2024 ed una quota consistente dall’Imu sulle piattaforme. Questo ci consente di eseguire manutenzioni e lavori straordinari e incrementare le risorse per importanti progetti già avviati, come il Waterfront di Ponente la ristrutturazione della scuola Arfelli". Quando si parla di Imu sulle piattaforme, puntualmente si accende la polemica fra centrosinistra e centrodestra. Accade da anni ed è successo anche martedì sera, con i consiglieri comunali che evidentemente non si rendono conto che ai cittadini di Cesenatico interessa poco la paternità dell’operazione. Ai residenti, agli operatori turistici ed agli imprenditori, interessa infatti che queste somme vengano incassate dal Comune e che gli amministratori li spendano per migliorare una città bisognosa di fare il salto di qualità sulla cura di strade, marciapiede, verde e arredo urbano. L’ennesimo battibecco fra la presidente del consiglio Cristina Baiardi e il capogruppo Emilio Zarrelli di Fdi ha portato alla sospensione della seduta per alcuni minuti.

Giacomo Mascellani