In 110 alla 50esima gara podistica di Santa Lucia

Nonostante il meteo non favorevole, ben 110 atleti agonisti, sui 135 iscritti, si sono misurati sul percorso di 13,650 km contendendosi il traguardo della 50a edizione della podistica di Santa Lucia - Romagna In - 8° Memorial Paci che si è svolta a Savignano, organizzata dall’Acsd Ridetowin, col patrocinio del Comune, di Cip e Uisp. A spuntarla, due compagni di squadra: Lorenzo D’Altri e Andrea Bonoli, della Dinamo Running, con un distacco minimo di 00:43:33 e 00:44:32, tallonati da Ismail El Haissoufi dell’Atletica Rimini Nord Santarcangelo che ha chiuso in 00:46:19. La prima donna a tagliare il traguardo è stata Beatrice Boccalini, della Dinamo Running, ottavo tempo assoluto con 00:50:20, seguita dalle compagne di squadra Chiara Camporesi e Chiara Ottaviani in 00:54:36 e 00:56:31. Prima società il S.P. Seven con 45 iscritti, seguito dalla Dinamo Running con 10 iscritti ed Endas Cesena con 9 iscritti. Grande festa per i 75 corridori non competitivi che hanno percorso i tracciati lungofiume per ’Corri per la salute Uisp’. Ha detto Massimiliano Evangelisti dell’Acsd Ridetowin: "La manifestazione ha richiesto un grande sforzo organizzativo, specie perché quest’anno si tagliava il traguardo delle 50 edizioni. Siamo contenti del fatto che nonostante il maltempo in tanti non hanno rinunciato a presentarsi al via ufficiale. E questa è davvero una grande soddisfazione".