In 150 intorno alla fontana illuminata di verde

Nella giornata internazionale della celiachia, in Piazza del Popolo, si è svolto un partecipato momento di incontro promosso dall’associazione italiana celiachia (Aic), per sensibilizzare la cittadinanza su questa importante condizione. Per l’occasione, la Fontana Masini e l’orologio del Comune di Cesena si sono simbolicamente illuminati di verde, colore ufficiale dell’Aic. In oltre 150 persone, celiaci e non, adulti e bambini, hanno preso parte all’incontro organizzato accanto alla Fontana Masini. Protagonisti della serata sono stati il food truck ’Il girasole di Batti’ con una deliziosa pizza senza glutine e il carretto della gelateria ’Il Jelato di Jessica’, realtà interamente gluten free, che ha offerto gustose specialità senza glutine. A portare il saluto dell’Amministrazione l’assessore Lorenzo Plumari.