In 2mila al Si Fest, raddoppiano le presenze

A Savignano sul Rubicone è aumentata l’affluenza al Si Fest 2025. Al termine del terzo fine settimana di apertura delle mostre, i numeri confermano che la 34esima edizione del festival della fotografia ha registrato un aumento dei visitatori che hanno toccato quota 2.000 e raggiunto il raddoppio se si guardano i soli dati relativi ai residenti nel Comune di Savignano sul Rubicone, rispetto al 2024. Un chiaro segno di apprezzamento per la scelta di far ritornare le mostre diffusamente nel centro cittadino e per un’edizione rinnovata grazie al nuovo gruppo curatoriale formato da Manila Camarini, Francesca Fabiani, Jana Liskova e Mario Beltrambini.

"Una proposta – dicono – che ha intercettato un pubblico mai così numeroso, con un’affluenza complessiva superiore a quelle delle edizioni degli ultimi anni e un ritorno significativo della comunità savignanese, segnale forte della vitalità culturale del territorio".

I dati parlano di un’edizione vivace e capace di stimolare la riflessione e tenere alta l’attenzione sul tema delle Geografie visive: venti allestimenti, di cui due fuori città, a Rimini e a Bellaria Igea Marina, a suggerire un discorso fotografico allargato e in rete, altre due mostre allestite in location suggestive che appartengono alla storia del territorio ma anche del festival, tornato ad esporre a Villa La Rotonda e al Castello di Ribano.

E ancora 12 visite guidate, 10 presentazioni di libri, due presentazioni di progetti fotografici, due giornate di letture portfolio con esperti di alto profilo, due premi consegnati per un totale di 8 mila euro. A questi dati si aggiungono le proiezioni serali, l’evento inaugurale e il concerto in collaborazione con Rimini Jazz Club.

Hanno aggiunto il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessore alla Cultura Roberta Armuzzi: "Il 34esimo Si Fest ha avuto, tra gli altri, il grande merito di confermare il ruolo dell’archivio fotografico di Savignano quale testimone e custode della memoria collettiva: un deposito di storie che, grazie alla fotografia, restano vive e in costante dialogo con l’oggi. Poi la nuova collaborazione con i Comuni di Bellaria e Rimini, che hanno ospitato due mostre dedicate a Marco Pesaresi provenienti proprio dall’archivio di Savignano. La direzione è chiara, il mondo è venuto a Savignano attraverso la fotografia, ora la fotografia porta Savignano nel mondo". Info: www.sifest.it.

Ermanno Pasolini