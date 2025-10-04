In 4mila al corteo per Gaza. Il sindaco si affaccia al balcone e sventola la bandiera palestinese

La manifestazione degli studenti. Le nuove generazioni cesenati ieri mattina sono state protagoniste del corteo che dall’Ippodromo ha raggiunto piazza del Popolo nell’ambito dello sciopero generale indetto in solidarietà al popolo palestinese e ai partecipanti alla missione della Global Sumud Flotilla. A sfilare sono stati i rappresentanti sindacali (tra i presenti sventolavano tante bandiere della Cgil, oltre ai vessilli palestinesi), quelli di numerose associazioni del territorio ed esponenti della comunità islamica. Ma non solo, perché la fortissima presenza studentesca ha certamente caratterizzato la mattinata. Una mattinata nel corso della quale la manifestazione non è mai degenerata in atti vandalici o di violenza: le forze dell’ordine fortunatamente non hanno avuto necessità di intervenire. Il corteo, con a capo la segretaria provinciale della Cgil Maria Giorgini, ha raggiunto il cuore della città dopo aver superato il Ponte Nuovo e via Cesare Battisti, per poi raggiungere piazza del Popolo percorrendo via Zeffirino Re.

Ad accogliere i manifestanti c’era il sindaco Enzo Lattuca che si è affacciato sul balcone di palazzo Albornoz sventolando una bandiera palestinese, prima di scendere a sua volta in mezzo ai presenti. Il primo cittadino ha difeso la scelta della Flotilla, rimarcando il fatto che la drammatica situazione nella quale versa l’area mediorientale non è certo legata alla spedizione navale, da lui individuata come una possibile parte della soluzione della crisi e non come un problema. Sul tema ha rilanciato anche Giorgini, che ha rivendicato la legittimità dello sciopero. Nel corso degli interventi si sono succedute anche accese critiche nei confronti del Governo Meloni, condite dalle richieste di dimissioni della premier. Cgil, nella nota diffusa al termine della mattinata, ha quantificato in 4.000 le presenze a Cesena, con adesioni allo sciopero che in certi contesti avrebbero superato il 70% , con punte del 100%. Al di là dei numeri, in città il corteo era certamente numeroso, tanto da riempire indicativamente la metà di piazza del Popolo.

Di tono radicalmente diverso è stata invece la nota diffusa dalla Lega: "Se fossimo nella Cgil locale non useremmo toni così trionfalistici. La piazza semipiena e l’incredibile affaccio del sindaco dal balcone del palazzo comunale significano poco se la grande maggioranza dei cesenati e, in generale, degli italiani non ne può più delle strumentalizzazioni ideologiche della sinistra. Una parte maggioritaria di italiani è consapevole che la Cgil, ormai trasformata in partito politico radicale, sta perdendo credibilità e quindi si muove scompostamente in terreni estranei al sindacalismo ma contigui alla lotta di parte che pretenderebbe la caduta dell’attuale Governo, sovvertendo la volontà popolare". "Con l’ennesima pagliacciata provocatoria, il Pd e il sindaco Enzo Lattuca non perdono occasione per politicizzare ogni vicenda internazionale pur di attaccare il governo" dice Gigliola Zuccali, coordinatrice di Fratelli d’Italia.