In 588 al seguito del Cavalluccio

Il fine settimana inizia a Genova. Per lo meno il programma è questo per il gruppo di 588 sostenitori bianconeri che oggi partiranno per la Liguria intenzionati a seguire il Cavalluccio in uno dei momenti più difficili della stagione. In attesa di conoscere i risultati sul campo della squadra di mister Michele Mignani, il popolo bianconero continua a meritare gli applausi per la passione che non accenna a stemperarsi. La delegazione romagnola che prenderà posto sugli spalti del ’Marassi’ sia da ulteriore stimolo per quelli in maglietta e pantaloncini: serve cambiare faccia in trasferta. E serve farlo ora.