In 5mila a Montegelli per la sagra del Savor

La bella stagione ha contribuito in modo determinante al grande exploit della XXXIVa sagra del Savor, la manifestazione di Montegelli di Sogliano al Rubicone, che riporta antichi sapori del passato. La frazione, che conta circa 100 abitanti, nei tre giorni e serate della sagra è stata presa d’assalto da oltre 5.000 persone alle quali è stato offerto gratuitamente, in assaggio, più di un quintale di Savor, la prelibata e unica marmellata con una base di succo d’uva, che viene bollita dopo avere sapientemente aggiunto un misto ben triturato di mele cotogne, pere e mandorle, cotto per 8-10 ore a fuoco lento. Dice Stefano Gozzi, presidente dell’ associazione culturale Montegelli: "Una marmellata che piace moltissimo. Nei tre giorni di sagra sono stati venduti oltre mille vasetti di Savor, insieme a quelli di Saba. I frequentatori della sagra del Savor hanno potuto anche visitare le varie mostre: ’La casa dei ricordi’ e ’Il canto del telaio’, mercatino di beneficenza con in vendita piccoli oggetti confezionati dalle donne e dai bambini del paese il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza, il carrellino dei lupini per ritrovare il sapore delle sagre di una volta. Il comitato organizzatore ha offerto gratuitamente in assaggio il Mastlaz, vino primaticcio, ricco di zuccheri che un tempo colmava il periodo di vuoto fra la fine del vino vecchio e la preparazione del nuovo. La preparazione del Savor è lunga e complessa e oltre a impegnare tutto il paese, richiama anche alcuni montegellesi, emigrati in altri Comuni, che rientrano a dare manforte. Con le marmellate si riempiono migliaia di vasetti, venduti nei giorni della sagra". Il Savor è una marmellata che racchiude tutto un mondo ormai scomparso, che racconta la vita grama dei contadini del passato che si servivano del Savor per insaporire il pane in mancanza di altro companatico. I circa 100 abitanti che hanno scelto di restare nella frazione hanno voluto riportare alla luce antiche tradizioni che ricordano remoti mondi contadini fatti di valori, di calore, di povertà. In particolare hanno ’tolto polvere’ ad antiche ricette: il Mastlaz, vino primaticcio e il Saba dolcissimo e denso mosto bollito. Con la sagra c’è la festa della Madonna del Rosario. Il comitato organizzatore ha deciso che pubblicizzerà il Savor pure alla prossima fiera del formaggio di fossa di Sogliano.

Ermanno Pasolini