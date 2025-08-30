In A14 sull’auto rubata con cesoie, cacciaviti, martelli e 8mila euro

Denunciati due italiani scovati nell’area di servizio Rubicone sud dell’A14 con una Fiat 500 rubata a Milano e con a bordo cacciaviti, martelli, cesoie e 8mila euro in contanti. Sono stati denunciati a piede libero dalla Polizia di Stato di Forlì. Martedì sera, 26 agosto, la centrale operativa di Bologna ha segnalato la presenza di una Fiat 500 rubata poche ore prima nel milanese che era nell’area di servizio Rubicone sud dell’A14. Due pattuglie della sottosezione di Forlì si sono subito portate sul luogo, hanno individuato la Fiat 500 in sosta, corrispondente per modello e colore a quella segnalata, ma con targa diversa.

I poliziotti hanno subito notato anche due uomini che, alla vista degli agenti, sono rientrati immediatamente nell’area di ristoro, confabulando tra di loro e scambiandosi sguardi furtivi e di intesa, con fare molto concitato. Poco dopo uno di loro è andato verso i servizi igienici mentre l’altro, uscito dal locale, si è diretto verso una seconda auto, un’Audi compatta. Appena acceso il veicolo, una pattuglia ha bloccato il conducente, un 33enne residente nel barese, mentre il secondo equipaggio ha fermato l’altro, un 47enne milanese, appena uscito dai servizi igienici. Quest’ultimo, richiestogli quale fosse la sua auto, ha indicato la Fiat 500 individuata dai poliziotti, ma non è stato in grado di esibire alcun documento. I poliziotti hanno incrociato le risultanze delle banche dati, accertando che le targhe apposte sull’auto presente nell’area di servizio erano effettivamente intestate al 33enne fermato, ma in realtà il numero di telaio corrispondeva a quello del veicolo rubato poche ore prima nel milanese.

Inoltre i due fermati sostenevano di non conoscersi e di non avere nulla a che fare tra loro, ma le banche dati hanno descritto una situazione ben diversa: i due, già gravati da numerosi precedenti di polizia, si conoscevano in realtà benissimo, tant’è che negli ultimi anni erano già stati controllati più volte insieme dalle forze di polizia sul territorio. Con il supporto di un terzo equipaggio della Polizia di Stato il 47enne ed il 33enne sono stati accompagnati in caserma unitamente ai veicoli su cui si trovavano. Dentro i mezzi sono stati rinvenuti guanti, cacciaviti, scalpelli, taglierini, torce e blocchetti di accensione di altre auto. Inoltre il 33enne nascondeva addosso 8.000 euro in contanti. Per i due uomini è scattata la denuncia, in concorso tra loro, per ricettazione e possesso di arnesi da scasso, subito sequestrati insieme al contante e all’Audi, risultata avere il numero di telaio alterato per occultarne la provenienza illecita, mentre la Fiat sarà restituita al legittimo proprietario. Quella finora formulata nei confronti dei due uomini denunciati è un’ipotesi accusatoria ancora al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie e il procedimento è in fase di indagine preliminare, essendo la responsabilità penale provata solo con sentenza di condanna passata in giudicato.

Ermanno Pasolini