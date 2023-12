In arrivo benefit di 2.300 euro ai dipendenti della Morosi

Per i 14 dipendenti della Morosi srl di Longiano questo 2023 si chiude con quattro benefit ricevuti per complessivi 2.300 euro ciascuno. La famiglia Faberi di Gambettola, guidata da Luciano, vuole bene ai suoi dipendenti e ogni tanto li gratifica con buoni da spendere. Quest’anno a luglio i 14 collaboratori hanno ricevuto ciascuno 200 euro di buoni carburante e 550 euro in buoni per il supermercato Famila; ad ottobre altri 750 euro di buoni del Famila e adesso per questo Natale riceveranno altri 800 euro ciascuno di buoni Famila. Per tutti loro si tratta di una mensilità e mezzo che va ad aggiungersi alla busta paga annuale. C‘è poi un altro aspetto: la Morosi ottiene dal Famila uno sconto di 560 euro e tale somma la Morosi la versa interamente alla Caritas di Gambettola per fare beneficenza.

La ditta Morosi anche nel 2022 regalò ai suoi dipendenti buoni e rimborsi spese per 2mila auro. La Morosi srl è una azienda che opera da 30 anni nel settore della edilizia; nata a Cesena nei primi anni 90, dal 2003 si è trasferita a Longiano, in via Emilia. L’azienda rifornisce le ditte che operano nell’edilizia di tutto ciò che serve in un cantiere di lavoro: attrezzature, betoniere, box prefabbricati, elettroutensili, ponteggi metallici e tanti altri materiali. "Faccio questo molto volentieri – spiega Luciano Faberi – perché i miei collaboratori sono tutti bravi. Siamo come una grande famiglia e tutti collaboriamo per lo stesso risultato finale; oltre ai 14 dipendenti ho alcune squadre esterne che montano i ponteggi nei cantieri, in totale siamo una trentina di persone. Il lavoro anche quest’anno è andato bene, non come nel 2022 ma siamo soddisfatti".