In auto con mazza, accetta e martello: 20enne denunciato

Un 20enne non ha voluto dare spiegazioni agli agenti della Polizia Locale di San Mauro Pascoli per quali fini e scopi avesse in auto oggetti atti a offendere. Il 26 dicembre, Santo Stefano, una pattuglia della Polizia Locale di San Mauro Pascoli è intervenuta per effettuare i rilievi di un sinistro stradale tra due veicoli. Durante le operazioni di rilievo e la verifica sui mezzi, gli agenti hanno notato dentro uno dei due veicoli coinvolti che c’erano strumenti atti ad offendere: una mazza e un attrezzo multiuso con accetta e martello, dei quali il conducente non ha saputo dare motivazioni valide per il porto al di fuori della propria abitazione. A questo punto sono scattati i controlli del caso, il giovane è stato sottoposto ad accertamenti e si è proceduto nei suoi confronti con una denuncia a piede libero per porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Si tratta di un ragazzo di circa 20 anni, domiciliato a Gambettola.

e.p.