In biblioteca appuntamenti con il digitale

La biblioteca di Cesenatico propone gli ’appuntamenti digitali’, incontri individuali di trenta minuti dedicati agli utenti. I cittadini potranno portare i loro dispositivi (computer, tablet, smartphone), farseli configurare per usufruire dei servizi della biblioteca e imparare ad utilizzarli. Si tratta dei servizi digitali bibliotecari come Mlol, Scoprirete, Opac Sbn. In alternativa, gli utenti possono anche utilizzare i dispositivi presenti in biblioteca. Prenotare telefonicamente allo 0547 79264 indicando quali dispositivi si desidera utilizzare.