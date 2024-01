In biblioteca gli scatti della donna dei ghiacci

Si inaugura oggi alle 17, alla Biblioteca Malatestiana, con una prolusione dell’autrice presso la sala proiezioni, la mostra fotografica realizzata da Ada Grilli, intitolata "Donne dei ghiacci. Scatti e storie di donne di etnie diverse documentate in venticinque anni di viaggi nei paesi artici". L’esposizione, visitabile fino al 29 febbraio, è arricchita da una collezione di coltelli "ulu" ( il coltelli delle donne inuit) mai esposta prima. "Tutti gli anni vado al Nord – racconta di sé la giornalista, scrittrice e ricercatrice -. Un’attrazione costante come se non potessi fare a meno delle aurore. Ne ho viste a dozzine, forse centinaia. Ma ogni spettacolo è un’iniezione di emozioni che non sbiadisce col tempo. Ma nei paesi nordici ho anche sempre cercato di incontrare donne. Loro sono depositarie di molti saperi e necessarie alla sopravvivenza, come e forse più che nelle nostre culture. Ho imparato da loro a usare il coltello ulu, ho visto come manovrano le barche umiak per andare a caccia di balene nei mari ghiacciati, ho visto come partecipano ai raduni stagionali delle renne, le ho visto correre coi cani da slitta nelle competizioni più lunghe del mondo, le ho ascoltate cantare gli joik e guardate danzare al suono dei loro tamburi".

Ada non ha mai chiesto loro di posare, ma mai ha incontrato il loro rifiuto davanti alla macchina fotografica. "Oggi – continua Grilli interessata alle conquiste individuali e alla parità di genere -, le seguo nel loro cammino, non solo nella comunità familiare e nei clan, ma anche in politica e in economia. Hanno già raggiunto risultati di grande valore, ma non hanno ancora debellato del tutto certi comportamenti patriarcali, certe violenze nell’ambito della vita di coppia. Anche per loro, come altre donne a vari latitudini, la strada della parità è lastricata di ghiacci insidiosi, talvolta una scivolata all’indietro e tocca ricominciare daccapo".

r.c.