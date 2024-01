In biblioteca letture di libri per i bambini

La Biblioteca comunale di Cesenatico ospita "Nati per leggere", la rassegna di iniziative rivolte alle famiglie, per promuovere la lettura anche in età prescolare, sostenuta dall’Associazione Pediatri. Tutto si basa sulla capacità della lettura di stimolare le relazioni emotive e cognitive dei bambini. I volontari di "Nati per leggere", il sabato dalle 10 alle 12, accoglieranno i bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori, per accompagnarli in nuove letture ad alta voce. La partecipazione è gratuita. Il prossimo appuntamento è domattina.