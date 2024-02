In biblioteca via alle letture per bambini Prosegue la rassegna "Chi legge piglia pesci" a Cesenatico, con incontri pomeridiani che promuovono la lettura ad alta voce ai bambini. Oggi l'autore Roberto Grassilli presenterà il libro "Chi mi sposta per la casa proprio mentre faccio nanna? Enzo e il mistero dei Polinotti".