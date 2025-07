In bici da Cesenatico a Roma sotto 40 gradi

A Roma in bicicletta. Sette appassionati ciclisti iscritti al glorioso gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico, hanno compiuto un tragitto di 386 chilometri, dalla riviera sino alla capitale, in sella alla due ruote a pedale. Sono partiti da Cesenatico e nella prima tappa hanno raggiunto Umberide dopo 140 chilometri; nella seconda frazione, Umbertide-Terni, hanno percorso 126 chilometri, e nella terza ed ultima tappa, la Terni-Roma, ne hanno percorsi 120. I ciclisti che hanno partecipato alla Cesenatico-Roma sono cinque donne e due uomini, si chiamano Patrizia Budini, Paola Giorgetti, Pierangela Lombardi, Simonetta Nicolini, Graziella Tomassini, Carlo Fattori e Leonardo Faedi. "Il viaggio è stato duro – ha detto Patrizia Budini –, in particolare per le temperature elevatissime, che per diversi chilometri hanno raggiunto picchi di 39-40 gradi. Fra Spoleto e Terni abbiamo vissuto i momenti più difficili, perché è un lungo pezzo di strada con 39 gradi e mezzo, senza bar, distributori e fontane, tant’è che a Terni abbiamo bevuto litri d’acqua e divorato dei ghiaccioli per riprenderci. L’ingresso a Roma è stato caotico ed abbiamo percorso la Flaminia per arrivare in centro storico". Le difficoltà, legate al clima rovente in cui pedalare era particolarmente faticoso per dei dilettanti che non sono più ragazzini, sono state ripagate: "Arrivare in piazza San Pietro tutti insieme è stato davvero emozionante. Siamo rimasti tutti a Roma un giorno, poi siamo tornati in treno da Roma a Rimini, per poi fare gli ultimi venti chilometri, da Rimini a Cesenatico, ancora in sella alle nostre biciclette". L’impresa ha un significato particolare per alcuni componenti della comitiva: "Tre di noi – conclude Patrizia Budini –, avevano già pedalato da Cesenatico a Roma 25 anni fa, nel 2005, e siamo contenti di aver bissato il percorso verso la capitale dopo un quarto di secolo".

Giacomo Mascellani