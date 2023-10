In bici fino a Santiago per sostenere ’Vivere la terra’

Dopo Grecia e Turchia, Still I Ride è pronta per un nuovo viaggio: da Cesenatico a Santiago de Compostela. Oggi la partenza dei due ragazzi uniti dalla passione per la bicicletta che ogni anno trasformano la loro avventura in un’iniziativa solidale. Un viaggio di 2mila km per una raccolta fondi a favore del progetto educativo ’Vivere la terra’ a cura di Potter aps, l’associazione di Cesena che realizza laboratori di sostenibilità ambientale, entomologia, riconoscimento di piante e alberi, realizzazione di orti e giardini sensoriali rivolti a scuole, bambini e famiglie del territorio romagnolo. Lo scopo è di sensibilizzare le nuove generazioni a un maggior contatto con la terra che ci ospita, rispettare e preservare l’ambiente e imparare a conoscere se stessi osservando la natura.