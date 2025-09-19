In bici per ricordare Lorenzo. I proventi a favore della ricerca

In riviera e nell’entroterra cesenate, si disputa una nuova corsa ciclistica in ricordo di Lorenzo Magnani. L’appuntamento è per domenica ed è dedicato ad un uomo ed un albergatore che era un grande appassionato di ciclismo, il quale gestiva assieme alla famiglia Magnani-Pasolini l’Hotel Lungomare di Cesenatico, uno dei bike hotel che vanno per la maggiore, tant’è che è frequentato anche da squadre di professionisti.

Lorenzo è prematuramente scomparso lo scorso novembre a soli 56 anni a causa di un male incurabile ed è per questo motivo che la moglie e i familiari hanno deciso di devolvere il ricavato scopo benefico per l’Irst, l’istituto romagnolo per la ricerca sui tumori che ha sede a Meldola. La corsa, patrocinata dal Comune di Cesenatico, è a partecipazione libera con un contributo minimo di 11 euro.

E’ possibile iscriversi all’Hotel Lungomare e nelle sedi di Liberabici, Cicli Matteoni e Sport Bike. La partenza è fissata domenica mattina dalle 7.30 alle 9 davanti all’Hotel Lungomare in viale Carducci 299 a Villamarina di Cesenatico ed è previsto un ristoro a Strigara (Sogliano), offerto dal Lungomare Bike Hotel nel parcheggio del ristorante ’La Gallia’, mentre all’arrivo per tutti i partecipanti si aprirà un Pasta party presso l’Hotel Lungomare a partire dalle 11.

Gli itinerari sono tre, di cui uno lungo di 77 chilometri con un dislivello di 850 metri che tocca Villamarina, Gatteo a Mare, Fiumicino, Savignano, Canonica, Ponte Uso, Pietra dell’Uso, Le Ville, Meleto Montegelli, Strigara, Sogliano, Felloniche, Savignano, Fiumicino, Gatteo e Cesenatico Villamarina. Nel percorso medio di 61 chilometri con un dislivello di 680 metri, i corridori dopo Savignano si dirigeranno a Montalbano, Tribola, Borghi, Sogliano, Strigara, Felloniche, Savignano, Fiumicino, Gatteo e Cesenatico Villamarina. C’è anche un percorso urbano di 10 chilometri, in cui i partecipanti dall’Hotel Lungomare pedalano in viale Carducci verso il porto di Cesenatico e poi viale Anita Garibaldi, il porto canale, viale Aurelio Saffi, viale Roma, viale Cesare Abba, il parco di Levante con ingresso lato ospedale e l’uscita lato Valverde, per poi riprendere viale Carducci e tagliare il traguardo sempre all’Hotel Lungomare.

I corridori devono indossare il casco ed essere tesserati con regolare copertura assicurativa e l’iscrizione ad una società sportiva riconosciuta dal Coni. Le persone interessate possono avere informazioni contattando l’Hotel Lungomare allo 0547 680666, oppure Marco Conti al 335.5333713, oppure inviando una mail a liberabici@libero.it.

Giacomo Mascellani