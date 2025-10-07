In calo nelle gerarchie di Mignani. Ma il Cesena ha bisogno di Shpendi

Che il reparto avanzato bianconero fosse rimasto incompiuto dopo il mercato estivo era un dubbio che, ad inizio settembre, ha assalito parecchi, ma che Cristian Shpendi fosse un punto fermo dell’attacco del Cavalluccio tutti lo davano per scontato. Ed invece questa certezza si va via via sgretolando, affondata dalle scelte del tecnico Michele Mignani che nelle ultime gare ha scelto di rinunciare a lui anche quando l’andamento della contesa pretendeva la miglior potenza di fuoco davanti. In campo per tutti i novanta minuti Shpendi è rimasto solamente nelle prime due partite, quelle in cui tra l’altro è andato in gol, a Pescara e in casa contro l’Entella, nelle altre quattro uscite ha sempre guadagnato gli spogliatoi prima del triplice fischio.

Se a Genova contro la Sampdoria il cambio è stato logico, già ammonito è uscito 5 minuti dalla fine con il risultato in cassaforte, a Venezia Mignani ha rinunciato al nazionale albanese negli ultimi 20 minuti con il Cesena avanti , come a Marassi, di due reti. Minutaggio ancora ridotto contro il Palermo, sostituzione al 62’ dopo aver, tra l’altro, fallito il colpo del ko e con i rosanero che avevano già impattato il vantaggio iniziale di Blesa. A Frosinone è arrivata addirittura l’esclusione dall’undici titolare con ingresso in campo al 70’ con il risultato ampiamente compromesso e nonostante un Siren Diao fino a quel momento impalpabile. Poi sabato sera, contro la Reggiana, nuovo cambio a trenta minuti dalla fine con il Cavalluccio sotto di una rete e intento a cercare in ogni modo il pari. Totale minuti giocati 568, nono nella classifica dei giocatori più impiegati e superato, in minutaggio, da Jalen Blesa che, del reparto avanzato, è quello che è rimasto in campo per più tempo: 668 minuti. Proprio lo spagnolo, schierato sempre titolare con quattro partite intere giocate e una sostituzione, contro l’Entella, giunta ad una manciata di minuti dal 90’ sembra aver superato Shpendi nelle gerarchie di Mignani, per l’attacco bianconero. L’impressione che se ne ricava è che per l’allenatore Shpendi sia in questo momento ben lontano dall’essere considerato giocatore imprescindibile. Una novità rispetto ai discorsi estivi. Se poi si riavvolge il nastro di dodici mesi la situazione è parecchio cambiata. Ad inizio ottobre dello scorso anno Shpendi, reduce dalla conquista dello scettro di capocannoniere in C, aveva già segnato 4 reti, era in vetta alla classifica cannonieri in cadetteria ed il futuro in serie A era, per tutti, tanto prossimo quanto certo. Tra le altre Torino, Napoli, Bologna avevano attenzionato il suo profilo con il Cesena che già pregustava una consistente plusvalenza.

Dieci reti nelle prime quindici partite, poi l’infortunio a metà dicembre in casa contro il Cosenza, lo stop di tre settimane, il rientro complicato ed un girone di ritorno da una sola rete in cinque mesi. In estate si è continuato a parlare di una sua partenza, ma la valutazione fatta dalla società, si parlava di 6 milioni per il cartellino, ha probabilmente allontanato ogni possibile acquirente. I due gol nelle prime due gare di quest’anno hanno fatto pensare ad un ritorno dei tempi migliori per lui, poi prestazioni opache e le sostituzioni di Mignani hanno rimesso tutto in discussione. Shpendi, come gli altri giovani, rimane comunque un patrimonio importante per la società, che va gestito con giudizio. E per quanto nelle ultime gare sia stato meno preciso sottoporta, resta l’unico a dare profondità alla squadra.

Andrea Baraghini